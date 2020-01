La ribellione di Harry e Meghan, in The Crown il riferimento alla storia della principessa Margaret (Di giovedì 9 gennaio 2020) La storia si ripete, ed è quello che è accaduto anche nella famiglia reale inglese. Il principe Harry e Meghan Markle hanno preso la decisione di staccarsi dalla famiglia reale, perdendo definitivamente ogni titolo nobiliare. L'accaduto ricorda la storia della principessa Margaret, sorella minore di Elisabetta II, costretta a non sposare l'amore della sua vita, il Capitano Peter Townsend, perché divorziato. Se lo avesse fatto sarebbe stata esiliata dall'Inghilterra e avrebbe perso il suo titolo, tutto questo viene raccontato sul finire della seconda stagione di The Crown. Leggi la notizia su tv.fanpage

