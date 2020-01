Justin Bieber confessa su Instagram: “Ho la malattia di Lyme” (Di giovedì 9 gennaio 2020) “A tutti quelli che dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di anfetamine, dico che soffro da due anni della malattia di Lyme“. Con questa rivelazione inaspettata il cantante Justin Bieber mette a tacere le malelingue che lo perseguitavano da due anni, commentando il suo dimagrimento e aspetto emaciato. Il 25enne (26 a marzo 2020) cantautore canadese, sposato dal 2018 con la modella e figlia d’arte Hailey Baldwin, in un post su Instagram, ha confessato di combattere da due anni contro la malattia, che gli avrebbe provocato seri danni fisici e cerebrali, oltre a un sensibile calo di energia. Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, ... Leggi la notizia su dilei

Agenzia_Ansa : Justin Bieber rivela: 'Ho la malattia di Lyme. E mi davano del drogato' #ANSA - Agenzia_Italia : Justin Bieber ha detto di avere la malattia di Lyme. Di cosa si tratta - SkyTG24 : Justin Bieber rivela: 'Ho la malattia di Lyme' -