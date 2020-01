Istat: occupazione al 59,4% a novembre

novembre 2019, 41.000 occupati in più rispetto a ottobre (+0,2%), e tasso di occupazione che sale al 59,4% (+0,1%). Così l'Istat. Aumentano i permanenti (+67.000),mentre calano sia i dipendenti a termine (-4.000) che gli indipendenti (-22.000). Gli occupati crescono tra i 25-34enni e gli over 50. Su base annua si registrano 285.000 occupati in più (+1,2%).Aumento trainato in particolare dai permanenti(+283.000) mentre calano gli indipendenti(-41.000) Sull'anno in calo sia i disoccupati (-7,3%) che gli inattivi (-1,5%).(Di giovedì 9 gennaio 2020) 2019, 41.000 occupati in più rispetto a ottobre (+0,2%), e tasso diche sale al 59,4% (+0,1%). Così l'. Aumentano i permanenti (+67.000),mentre calano sia i dipendenti a termine (-4.000) che gli indipendenti (-22.000). Gli occupati crescono tra i 25-34enni e gli over 50. Su base annua si registrano 285.000 occupati in più (+1,2%).Aumento trainato in particolare dai permanenti(+283.000) mentre calano gli indipendenti(-41.000) Sull'anno in calo sia i disoccupati (-7,3%) che gli inattivi (-1,5%).(Di giovedì 9 gennaio 2020)

