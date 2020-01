Il Napoli riproporrà Di Lorenzo centrale, ancora out Koulibaly e Maksimovic (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Napoli, sabato alle ore 18:00, affronterà la Lazio all’Olimpico senza i due centrali Il Napoli di Gattuso si prepara alla difficilissima trasferta di Roma contro la Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due centrali della formazione azzurra, Koulibaly e Maksimovic, risultano essere ancora alle prese con gli infortuni avuti: entrambi lasciano nuovamente mister Gattuso in balia di una difesa tutta costruire. La conferma di Di Lorenzo centrale, con Hysaj ancora titolare come terzino destro, sembra una soluzione assolutamente probabile, al momento più di quella di Luperto titolare al fianco di Manolas. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Manolas: “Momento complicato, con l’Inter 18 occasioni non sfruttate! Coppia con Kou? Mi fa sorridere sentire certe cose” GRAFICO – Il Mattino – Napoli, con Demme cambia la formazione: Ruiz o Zielinski gli ... Leggi la notizia su forzazzurri

