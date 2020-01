Harry e Meghan vogliono lasciare la Famiglia Reale, ecco cosa sta succedendo a Buckingham Palace (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una giovane donna americana, affascinante e anticonformista, che conquista il cuore del bel principe tanto da spingerlo ad allontanarsi dalla sua real Famiglia e rinunciare ai privilegi della Corona per lei. Una storia già vista dalla regina Elisabetta che – dopo essersi ripresa dallo choc – nell’annuncio a sorpresa in cui Harry e Meghan hanno rivelato al mondo di volersi separare dalla Famiglia Reale ha senz’altro rivisto lo spettro inquietante di Wallis Simpson, la nordamericana già divorziata per amore della quale suo zio Edoardo VIII abdicò, cedendo il trono a suo padre Giorgio VI e creando così una profonda frattura all’interno di casa Windsor. Edoardo VIII preferì infatti l’amore di Wallis al trono d’Inghilterra e, scandalo nello scandalo, solo pochi mesi dopo aver passato lo scettro al fratello (il suo regno è durato meno di un anno, dal ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

IlContiAndrea : Non mi stupisco della decisione di #Harry e #Meghan. Lei potrà tornare a fare l’attrice, lui a portare avanti le at… - Agenzia_Ansa : Harry e Meghan rinunciano allo status di reali. Buckingham Palace conferma. Divideranno il loro tempo fra Regno e N… - antoguerrera : +++ Buckingham Palace conferma! Meghan e Harry si trasferiscono in CANADA, promettono di diventare “indipendenti a… -