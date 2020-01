Ha la tachicardia, ma l’Apple Watch lo avvisa e gli salva la vita (Di giovedì 9 gennaio 2020) Quando la tecnologia ti salva la vita. Un uomo brasiliano deve essere particolarmente grato al nuovo secolo e soprattutto alla Apple. Pochi giorni fa, il suo Apple Watch lo ha avvisato di una tachicardia in corso: il dispositivo gli ha probabilmente evitato un infarto. Lui ha postato tutto online, compresa la mail ricevuta dal CEO di Apple. Salvo grazie al suo Apple Watch Si chiama Jorge Freire (Nerdpai su Instagram) ed è il protagonista di una vicenda a lieto fine, grazie alla tecnologia. L’uomo, originario del Brasile, ha condiviso sui social la sua disavventura che poteva costargli la vita. “Stavo tornando da San Paolo, quando il mio Apple Watch ha cominciato a suonare. Il messaggio diceva: il tuo battito cardiaco è superiore a 140 da più di 10 minuti” ha scritto Jorge. Grazie ad uno degli ultimi prodotti tecnologici di Apple, infatti, è possibile tenere sotto controllo il ... Leggi la notizia su thesocialpost

