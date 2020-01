Davigo: "Processi brevi? Serve bloccare la prescrizione e frenare i ricorsi" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Bisogna fare “come fa la Francia, che non è un Paese barbaro: abolire il divieto di reformatio in peius in Appello. Se ti condannano e tu appelli, può toccarti una pena più alta. In Italia non si può. Il che incentiva tutti a provarci: mal che ti vada, non rischi niente, anzi non vai in carcere e magari ti prendi pure la prescrizione. Perché non dovrebbero tentare? Perciò qui patteggiano in pochissimi e negli Usa quasi tutti: lì, se l’imputato si dichiara innocente, sceglie il rito ordinario e poi si scopre che era colpevole, lo rovinano con pene così alte che agli altri passa la voglia di provarci. In Italia puoi patteggiare senza dirti colpevole e poi financo ricorrere in Cassazione contro il patteggiamento che hai concordato”. Lo dice Piercamillo Davigo, presidente della II Sezione Penale presso la Corte ... Leggi la notizia su huffingtonpost

fattoquotidiano : PROCESSI BREVI Ecco le proposte di Davigo - “Reformatio in peius” in appello, freni contro i ricorsi pretestuosi,… - borrelliluigim : PROCESSI BREVI Ecco le proposte di #Davigo - “Reformatio in peius” in appello, freni contro i ricorsi pretestuosi,… - ArtemisiaErico : Davigo: “Chi vuole processi brevi mantenga la blocca-prescrizione e faccia così” -