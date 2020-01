Da Misurata all’Iraq, ecco dove i nostri militari rischiano (Di giovedì 9 gennaio 2020) La guerra in Libia ha adesso ufficialmente un altro fronte: quello di Misurata. Nella giornata di lunedì, come scritto in questa testata, il generale Khalifa Haftar ha conquistato la strategica città di Sirte. Si tratta di una località ritenuta importante e vitale nell’economia del conflitto in Libia per tante ragioni. Da quelle simboliche, essendo Sirte la città natale di Muammar Gheddafi, a quello politiche e militari. Nonostante alcune ore di confusione, in cui sia da Tripoli che da Bengasi hanno rivendicato la ripresa della località costiera, oramai è assodato il fatto che Sirte sia in mano all’esercito guidato dall’uomo forte della Cirenaica. E questo ha aperto anche la prospettiva di vedere Misurata coinvolto appieno negli scontri. Una prospettiva che riguarda ancor più da vicino l’Italia: in questa città Stato libica infatti, dal 2016 abbiamo un ... Leggi la notizia su it.insideover

