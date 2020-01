CorSport: il Napoli lavora al rinnovo di Fabian ma una superofferta cambierebbe tutto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non sta andando benissimo la stagione di Fabian Ruiz nel Napoli, anzi. Lo spagnolo sembra essere uno di quelli che hanno risentito di più del caos post ammutinamento. Eppure, scrive il Corriere dello Sport, per lui continua ad esserci la fila. Real Madrid, Barcellona, City. “Niente male, altro che storie, e chissà che certe attenzioni e certe prospettive possano anche aver fatto perdere un po’ la bussola. Nel calcio succede, tutto è possibile, come possibilista, a questo punto, potrebbe essere il Napoli dinanzi a un’offerta importante. Importantissima. Milioni e milioni sul piatto valgono, varrebbero una riflessione: si vedrà e si studierà”. Nell’attesa, continua il quotidiano sportivo, si lavora comunque sul rinnovo. “Le parti discutono, hanno parlato e continueranno” Il Napoli offre il ritocco dell’ingaggio ma non transige dall’inserimento di una super clausola rescissoria valida per ... Leggi la notizia su ilnapolista

