Camera Usa approva risoluzione per limitare poteri di guerra a Trump (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Camera Usa ha approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del Presidente Trump. Un provvedimento che, come ribadito dalla speaker Nancy Pelosi, non ha potuto essere oggetto di veto da parte sua e che dovrà ora passare al Senato. risoluzione Camera Usa su poteri di guerra La risoluzione si basa sulla War Powers Resolution del 1973 che era stata adottata durante la presidenza Nixon per evitare un nuovo Vietnam. I democratici hanno criticato Trump per non aver consultato i leader del Congresso prima di ordinare il raid aereo che ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. Per questo ora hanno votato per sottomettere i suoi poteri di guerra a quelli dei membri congressuali. Se anche il Senato approvasse il testo, circostanza poco probabile dato che è a maggioranza repubblicana a differenza della Camera, Trump dovrebbe d’ora in avanti rivolgersi al Congresso per ... Leggi la notizia su notizie

