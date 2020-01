Calciomercato Napoli, Ciciretti all’Empoli: i dettagli (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, Ciciretti all’Empoli: i dettagli Amato Ciciretti all’Empoli, oggi dovrebbero esserci le firme. Come riportato ieri sera da Sky, durante lo speciale mercato, l’ex Benevento è a un passo dal tornare in Serie B. Il centrocampista azzurro va in prestito alla squadra toscana, dove resterà fino a giugno. L’obbligo di riscatto dell’Empoli è naturalmente collettò al ritorno in Serie A della compagine del presidente Corsi. Il Napoli ci spera. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Castel Volturno, il report del club: un altro azzurro non si è allenato, palestra per Ghoulam Sky – Trattativa Lobotka, se non si sblocca: il Napoli punterebbe sul secondo obiettivo. Gli aggiornamenti Kiss Kiss – Napoli colpo di mercato: venerdì visite mediche e firma sul contratto. I dettagli Ti potrebbe interessare anche: Napoli,63 autisti bus rifiutano ... Leggi la notizia su forzazzurri

