Brad Pitt: "Il mio obiettivo? Evitare di dover girare Ocean's 14!" (Di venerdì 10 gennaio 2020) L'attore Brad Pitt ha scherzato dicendo che il suo obiettivo è Evitare di essere in crisi economica e dover girare Ocean's 14. Brad Pitt ha scherzato sulla sua situazione professionale dichiarando che uno dei suoi obiettivi è Evitare di dover girare Ocean's 14. Durante la cerimonia di consegna dei premi assegnati dal National Board of Review, l'attore ha infatti avuto modo di pronunciare una battuta molto divertente dopo aver ritirato il riconoscimento come Miglior Attore Non Protagonista grazie alla sua interpretazione in C'era una volta a... Hollywood. Brad Pitt, salito sul palco, ha dichiarato: "I miei obiettivi nella vita attualmente sono piuttosto semplici. Essere felice, rimanere in salute e non ritrovarmi in una situazione economica che mi costringa a girare Ocean's 14. ... Leggi la notizia su movieplayer

