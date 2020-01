Blade Runner, quel futuro immaginario potrebbe non essere così lontano dalla realtà (Di giovedì 9 gennaio 2020) Durante le feste, periodo ideale per le “rimpatriate” cinematografiche, è stato riproposto un classico d’autore: Blade Runner. Il celebre cult di Ridley Scott, con Harrison Ford, è ambientato nell’anno… scorso. Infatti, proprio in un piovigginoso e iper-avveniristico 2019 si snoda la trama della caccia all’androide interpretato da Rutger Hauer, programmato per vivere come uno schiavo e per soli quattro anni. L’occasione è propizia per paragonare quel futuro immaginario (già passato) al nostro futuro reale (ormai alle porte). Ebbene, per certi versi, Blade Runner risulta ingannevole e fuorviante. Troppo distante dal nostro “arcaico” quotidiano, la spettrale Los Angeles, coi suoi veicoli volanti, le sue colonie extraterrestri, il clima definitivamente collassato. Eppure, quel livido, claustrofobico destino potrebbe non essere così improbabile, se la piega degli eventi non dovesse ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

