Bergamo, bambina di 9 anni in arresto cardiaco rianimata e salvata dalle maestre (Di giovedì 9 gennaio 2020) È stato il tempestivo intervento delle maestre a salvare la vita alla bambina di 9 anni colpita da un arresto cardiaco mentre era a scuola: la piccola accasciatasi al suolo è stata rianimata dalle maestre prima dell'arrivo dei soccorritori del 118 che hanno poi trasportato la bimba in ospedale. Leggi la notizia su milano.fanpage

