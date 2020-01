Anziana morta in casa a Riccione, il nipote: “Mi costringono a prendere farmaci” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Rosa Santucci, un’Anziana di 88 anni, è stata trovata morta nella sua casa situata in Via Chieti a Riccione. In un lungo interrogatorio il nipote, Alessio Berilli, ha confessato di averla uccisa ed è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Secondo quanto emerso dalle indagini degli inquirenti, l’uomo, 42 anni, si era recato in caserma tre giorni prima dell’omicidio, raccontando che i genitori lo costringevano ad assumere farmaci contro la sua volontà. Le parole del nipote Le medicine “mi stavano rovinando la vita“: questo è quanto l’uomo avrebbe raccontato ai Carabinieri. Berilli risulta essere da diversi anni in cura per schizofrenia affettiva presso il centro di igiene mentale di Riccione. Anziana trovata morta in casa a Riccione Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 11.30 di martedì 7 gennaio dopo che ... Leggi la notizia su notizie

Case Rosse - incendio in un appartamento di via Civitacampomarano : morta un’ Anziana di 80 anni : Tragedia questa mattina in via Civitacampomarano , in zona Case Rosse , alle porte di Guidonia. L' appartamento di una signora di ottant' anni , Annamaria Alivernini, ha preso fuoco: le fiamme si sono sviluppate nel salotto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con 68 autobotti: per la donna non c'era più nulla da fare.Continua a leggere

Milano - Anziana morta nell’agriturismo : fermato un uomo : Di ieri mattina la drammatica notizia circa il ritrovamento di un cadavere appartenente ad una donna all’interno di un agriturismo di Milano i cui evidenti segni di violenza sul corpo han fin da subito fatto presagire che dietro alla causa del decesso potesse esserci stato un omicidio. Di questa mattina l’aggiornamento, riportato da Ansa, che conferma il fermo di uomo per la morte della donna, un’ anziana 90enne. L'articolo Milano , anziana ...

Anziana trovata morta in un agriturismo : ha evidenti segni di violenza : Un’ Anziana donna di 90 anni è stata trovata morta in un agriturismo alle porte di Milano. Stando alle prime informazioni, il suo corpo mostra evidenti segni di violenza che fanno pensare che sia stata picchiata selvaggiamente. Anziana trovata morta in un agriturismo Ad effettuare il macabro ritrovamento è stata la segretaria della struttura, il “Podere Ronchetto“, situato in via Pescara in una zona non lontana dal quartiere ...

Milano : Anziana trovata morta in un agriturismo. Picchiata selvaggiamente : Dramma questa mattina in un agriturismo alle porte di Milano . Il corpo privo di vita di una donna è stato ritrovato all’interno della struttura. Dalle prime indiscrezioni, sul corpo sono stati triovati segni di violenza fisica. anziana trovata morta in agriturismo Secondo quanto si legge su Repubblica, la donna si chiamava Carla Quattri Bossi e aveva 90 anni. Madre del prorpietario dell’agriturismo Podere Rocchetto, è stata ri trovata da ...

Giallo a Sesto Calende : Anziana seminuda - morta e sangue ovunque - la Procura archivia il caso : Una donna è stata trovata seminuda con lesioni sul corpo. Dalla casa sono scomparsi effetti personali e c’era sangue ovunque , ma il caso è stato archivia to. Lo scorso 26 settembre la Procura di Busto Arsizio ha archivia to l’indagine sulla morte misteriosa di Maria Luisa Ruggerone, suscitando l’ira del figlio Maurizio Fantoni. Proprio l’uomo è stato […] L'articolo Giallo a Sesto Calende : anziana seminuda , morta e ...

Omicidio a Torvaianica - uccide la suocera del padre : trovato sul letto accanto all’ Anziana morta : Un diciannovenne è stato arrestato per Omicidio volontario e Torvaianica , ritenuto responsabile di aver ucciso strangolandola e prendendola a pugni, la suocera del padre con la quale condivideva la camera da letto . Il giovane dopo il delitto è rimasto seduto sul letto accanto alla donna morta , poi, ha confessato.Continua a leggere

Morta Anna Benericetti - la donna più Anziana d’Italia : aveva 113 anni : È Morta Anna Benericetti , la donna più anziana d’Italia aveva 113 anni . Era nata il 22 marzo del 1906 a Brisighella. L’ultracentenaria ha trascorso più di 50 anni della sua vita a Forlì. Anna Benericetti era stata messa anche sotto osservazione presso l’Università di Bologna per capire quali fossero i segreti dell’ elisir di una lunga ...

Addio ad Anna Benericetti - è morta a 113 anni la donna più Anziana d’Italia : È morta a 113 anni Anna Benericetti, la donna più anziana d’Italia. Nata a Brisighella il 22 marzo 1906, l’ultracentenaria ha trascorso oltre 50 anni a Forlì. Era anche stata messa sotto osservazione dall'università di Bologna per capire i segreti dell'elisir di lunga vita. Lascia quattro figli, otto nipoti e 14 pronipoti.Continua a leggere

