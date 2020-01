Aggressione omofoba a Lecce: accusati due militanti di Casapound (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cinque ragazzi dai 20 ai 26 anni sono sotto inchiesta con l’accusa di tentato omicidio, con l’aggravante di aver compiuto il fatto con estrema crudeltà, discriminando la vittima per il suo orientamento sessuale. Due degli indagati per l’Aggressione, avvenuta a Lecce, sarebbero militanti di Casapound. Aggressione a Lecce: accusati membri Casapound Nella notte del 10 agosto 2019 cinque ragazzi, un salentino e quattro turisti milanesi, hanno aggredito un 43enne a Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce. I giovani sono sotto inchiesta da parte dei carabinieri della stazione di Poggiardo e di Luigi Mastroniani, membro del pool fasce deboli. I cinque ragazzi avrebbero picchiato in gruppo la vittima, insultandolo con termini come “frocio, ricchione”. Due dei membri risultano militanti del partito politico Casapound. L’Aggressione ha avuto luogo due volte ... Leggi la notizia su notizie

LoreCasinga : No ma in italia l’omofobia non esiste.. Una ragazzata di ragazzi.. di casapound ?? - IlPuntoH : Ennesima aggressione omofoba nei confronti di un uomo che ha perso un orecchio e rischiato la morte. I colpevoli so… - primadicena72 : RT @gayit: 5 omofobi contro 43enne gay, gli staccano un orecchio: ora andranno a processo -