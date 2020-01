Tafida Raqeeb lascia il reparto di rianimazione del Gaslini di Genova (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tafida Raqeeb, la bambina britannica di 5 anni trasferita il 15 ottobre scorso all’ospedale Gaslini di Genova da Londra, dove il Royal London Hospital aveva chiesto l’interruzione del supporto alle funzioni vitali, è uscita dal reparto di rianimazione e sarà trasferita in un hospice. Lì sarà sottoposta a cure riabilitative e allo svezzamento parziale della ventilazione assistita. Shelina Begum, la madre della piccola ha ringraziato i medici della struttura pediatrica definendo quello di oggi come un “giorno estremamente speciale”. Il responsabile del centro di rianimazione neonatale e pediatrica del Gaslini, Andrea Moscatelli, ha detto che la bimba “inizia a poter stare mezz’ora o un'ora staccata dal ventilatore”. La mamma: “I medici inglesi avevano sbagliato” “L’opinione dei medici inglesi espressa di fronte all’Alta corte di Londra e la prognosi che era stata fatta si sono dimostrate ... Leggi la notizia su tg24.sky

