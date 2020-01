Sanremo 2020, Paola Ferrari punge Diletta Leotta: “Sembrava una tenda!” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Diletta Leotta al Festival di Sanremo: arriva la frecciata di Paola Ferrari Oggi Paola Ferrari è stata ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora. Ovviamente lo speaker non ha potuto esimersi dal chiederle un’opinione sulla probabile partecipazione di Diletta Leotta al Festival di Sanremo di Amadeus in qualità di co-conduttrice per una sera. A quel punto Paola Ferrari non si è certo tirata indietro, cogliendo l’occasione per lanciarle una nuova frecciatina velenosa che ha già fatto molto discutere: “L’unico consiglio che posso darle è di indossare un vestito migliore dell’ultima volta, quando sembrava una tenda damascata…” Successivamente Paola Ferrari non ha fatto mistero che avrebbe voluto partecipare a Sanremo 2020 proprio per confrontarsi con la giornalista sportiva di Dazn: “Mi sarebbe piaciuto sfidarla sul palco dell’Ariston, una ... Leggi la notizia su lanostratv

vascorossi : 'Finalmente io' è il titolo della nuova canzone scritta x Irene Grandi?? Una vera bomba ??.. in gara al Festival di S… - fattoquotidiano : Sanremo 2020, marcia indietro della Rai: Rula Jebreal tra le dieci donne ospiti del Festival - TizianaFerrario : Dignità cercasi. Contenta x Rula e x gli spettatori del festival,ma che tristezza questa vicenda.Servizio pubblico… -