Salvini e il commento social a Francesca Verdini: "Bella. Punto" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Francesca Galici Matteo Salvini è un vero esperto di social network e Instagram sembra essere il suo proferito anche per interagire con la sua fidanzata, alla quale lascia teneri messaggi d'apprezzamento sotto i suoi post Francesca Verdini e Matteo Salvini sono ormai una coppia a tutti gli effetti e non fanno nulla per nascondersi. Il leader della Lega è il politico italiano maggiormente attivo sui social, dove condivide sia la sua quotidianità politica sia quella privata, della quale fa ormai parte a pieno diritto anche Francesca Verdini. Le interazioni tra i due sono sempre più frequenti, così come la coppia non esita di mostrarsi nelle immagini pubbliche. Ha fatto il pieno di like, per esempio, lo scatto pubblicato da Matteo Salvini nei primi giorni dell'anno per gli auguri ai suoi seguaci. Una foto normale, un selfie come tanti che si scattano le coppie innamorate, che ... Leggi la notizia su ilgiornale

