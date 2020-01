Ragazzini sul filo del coma etilico, i medici: “Abbiamo gli studi pieni di genitori disperati” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’abuso di alcol tra i giovanissimi “è ormai una vera emergenza sociale alla quale dobbiamo essere in grado di rispondere”. Lo dichiarano Luigi Sparano e Corrado Calamaro, medici di medicina generale della FIMMG Napoli. Si tratta di ragazzi giovanissimi, spiegano, per i quali i genitori si rivolgono ai medici per sapere come affrontare il fenomeno, sempre più dilagante. E loro devono provare a sostenerli e aiutarli. “Ogni fine settimana i pronto soccorso cittadini si riempiono di giovanissimi sul filo del coma etilico, rischiando persino di non cavarsela. Questi ragazzi ce li ritroviamo spesso nei nostri studi, accompagnati dai genitori”. I due medici forniscono anche l’identikit del giovane che abusa di alcol. “L’identikit del giovanissimo che abusa di alcol e sostanze stupefacenti è spesso quello di un adolescente insospettabile. E ... Leggi la notizia su ilnapolista

