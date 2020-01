Quella profezia di Nostradamus sulla terza guerra mondiale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Carlo Lanna Secondo le profezie di Nostradamus, la terza guerra mondiale sarebbe imminente e tutti guardano con apprensione all'asse Trump-Iran degli ultimi giorni Superstizione o pallida realtà? Gli attacchi aerei che hanno sconvolto Iran, hanno fatto emergere, dai meandri del web, alcune profezie di astrologi e futurologi sul destino della razza umana. E quelle di Nostradamus sono, come sempre, le più accreditate. Tutto perché, l’Italia e il resto del mondo, è in apprensione dopo quello che sta accadendo nel Medio Oriente nelle ultime ore. Solo venerdì, il Presidente Trump ha dato via libera ad un raid che ha ucciso Soleimani. Cinque giorni dopo e tante indiscrezioni che si sono rincorse tra le pagine dei giornali, l’Iran ha risposto all’attacco, scatenando una pioggia di missili sulle basi statunitensi in Iraq. Uno scenario che fa preoccupare e che incute timore, tanto da ... Leggi la notizia su ilgiornale

