Papu Gomez ad un passo da una big, la clamorosa rivelazione di Lo Monaco: “non vollero alzare l’offerta” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alejandro Gomez, soprannominato El Papu, è uno dei giocatori simbolo e dei leader dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I suoi inizi furono a Catania. A portarlo in Italia fu Pietro Lo Monaco, attuale dirigente etneo, che intervistato da Itasportpress.it ha svelato un clamoroso retroscena di mercato, relativo al 2012: “Avevo una trattativa abbastanza avanzata con un importante dirigente dell’Inter. Il club meneghino offriva 8 milioni di euro. La mia valutazione era di 12 e i nerazzurri non vollero alzare l’asticella e l’operazione dopo diversi incontri sfumò. Il Catania avrebbe fatto una bella plusvalenza e l’Inter si sarebbe assicurata un calciatore di grande talento. Poi io me ne andai dal Catania e chi arrivò al mio posto spinse il calciatore all’estero addirittura in Ucraina al Metalist, una cessione inconcepibile per un calciatore di questo livello. A ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

