Napoli, boom di furti di pneumatici: bande in azione a Chiaia e Posillipo (Di giovedì 9 gennaio 2020) È boom di furti di pneumatici a Napoli. Le razzie di ruote e cerchi in lega non risparmiano nessun quartiere e i ladri mettono a segno bottini da migliaia di euro, facendo registrare... Leggi la notizia su ilmattino

Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Boom turistico a Napoli: «segnali di insofferenza» al centro storico - Notiziedi_it : Boom turistico a Napoli: «segnali di insofferenza» al centro storico - corrmezzogiorno : #Napoli Boom turistico a Napoli: «segnali di insofferenza» al centro storico -