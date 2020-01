Missili contro due basi americane in Iraq. "Almeno 80 morti" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Almeno 80 morti. Sarebbe questo un primo bilancio - non ancora ufficiale - dell’attacco Missilistico dell’Iran contro due basi irachene dove erano ospitati militari americani. Decine di Missili sono stati lanciati contro due basi irachene che ospitano militari statunitensi: quella di al-Asad e quella di Erbil, dove è presente anche il contingente italiano. I militari sono stati messi in sicurezza in un bunker e sarebbero tutti illesi. L’attacco dell’Iran, l’operazione “feroce vendetta”, è avvenuto nello stesso orario della morte del generale Soleimani. Crollano le borse asiatiche, mentre continua la corsa al rialzo del petrolio.La televisione di Stato iraniana ha citato fonti ben informate della Guardia Rivoluzionaria secondo le quali circa 80 persone sono state uccise, ed altre 200 sono rimaste ferite, in seguito al raid. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

