Maltempo Campania | il capo Protezione civile nelle zone colpite

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli e il vicepresidente della Giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, saranno in visita venerdì 10 ai territori colpiti da fenomeni di dissesto idrogeologico del 21 e 22 dicembre scorso e, in particolare, nella zona dell'alluvione di San Martino Valle Caudina e nei territori interessati dalle frane in Costiera amafitana. I sopralluoghi partiranno venerdì mattina da Benevento dove, alle 9.30, è prevista una riunione in Prefettura sui temi della crticità idraulica in ambito urbano della Città di Benevento in corrispondenza di Ponte San Nicola e in località Ponticelli, alla confluenza col fiume Calore e sulla frana nel Comune di Torrecuso (BN) al km 82+350 della SS87 Sannitica; proseguiranno presso il Centro Operativo comunale di San Martino Valle Caudina e termineranno nel pomeriggio in Costiera amalfitana con visita

