L’uomo del giorno, Adrian Mutu: il “Fenomeno” della Fiorentina tra problemi con la cocaina e contenziosi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Se dici Romania e pensi al calcio ti vengono in mente subito due nomi. Il primo è, ovviamente, Gheorghe Hagi, il secondo è Adrian Mutu, miglior marcatore della Nazionale a pari merito proprio con il Maradona dei Carpazi. Nato l’8 Gennaio del 1979 a Clinesti, Mutu muove i primi passi nell’Arges Pitesti. Si trasferisce poi alla Dinamo Bucarest esplodendo definitivamente. Di lui si accorge l’Inter. Collezionerà solo 10 presenze in campionato e segnerà le sue uniche due reti in maglia nerazzurra in Coppa Italia. Viene ceduto in comproprietà all’Hellas Verona. Segna 4 reti contribuendo alla salvezza degli scaligeri. Nella seconda stagione al Verona realizzerà 12 reti, ma non basteranno a salvare la squadra dalla retrocessione, nonostante calciatori come Gilardino, Oddo, Cannavaro e Camoranesi in rosa. Con il Verona in Serie B, Mutu passa al Parma e fa le fortune dei ducali ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

