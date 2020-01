ll 18 gennaio a Roma rinasce la Democrazia Cristiana. I Sudisti: Un centro alternativo all’asse sovranista (Di mercoledì 8 gennaio 2020) di Biagio Maimone “Ci saremo anche noi a Roma il 18 gennaio prossimo, con Rotondi e Cesa – dichiarano i vertici del Movimento dei Sudisti italiani – in quanto riteniamo improrogabile la nascita del centro moderato in Italia, alternativo alla destra dell’asse sovranista Salvini-Meloni ed alla sinistra che, purtroppo, non difende più gli interessi dei lavoratori e del proletariato.Riteniamo anche necessaria la soluzione della questione meridionale, rimasta in sospeso per lunghi decenni, non solo per creare finalmente l’unità d’Italia e, pertanto, restituire dignità al Sud Italia, ma anche per dare vigore all’economia dell’intero Paese. Le forze democratiche della politica sentono l’urgenza di far vivere l’unità socio-economica della nazione italiana, perché non vi sia più un Nord Italia economicamente all’avanguardia ed un Sud Italia ... Leggi la notizia su ildenaro

Roma : Via Aurelia, dalla notte dell'8 gennaio chiusure e deviazioni per inizio lavori - _MiBACT : Domenica 5 gennaio torna la #domenicalmuseo.. ingresso gratuito nei #museitaliani, scegli qui dove trascorrere prim… - _MiBACT : Domani, domenica 5 gennaio, torna la #domenicalmuseo.. ingresso gratuito nei #museitaliani, scegli qui dove trascor… -