LIVE Partizan Belgrado-Virtus Bologna, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: 99-81, V nere travolte dai serbi alla Stark Arena (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per questa sera è tutto con la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. TOP SCORER – Partizan: Walden 23; Virtus: Gaines 21 99-81 Finisce con l’appoggio di Teodosic una partita letteralmente dominata dal Partizan di fronte ai sedicimila della Stark Arena. 99-79 Transizione veloce di Gaines. 1’09” alla fine, con Teodosic che cerca nell’angolo Gaines, ma è una fucilata: palla persa e sarcasmo della Stark Arena. 99-77 2/2 Walden. Markovic manda in lunetta Walden con due liberi. 97-77 Semigancio di Delia, appena entrato. Jaramaz cerca Walden dal taglio backdoor, persa. Poco più di 3′ alla fine. 97-75 Tripla di Hunter. 97-72 Penetrazione di Walden. 95-72 A segno Weems. 95-70 Schiacciata di Walden. 93-70 Realizza il libero Paige. 6’10” alla ... Leggi la notizia su oasport

