L’INPS e i venti milioni di pensioni da ricalcolare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Secolo XIX racconta oggi una storia incredibile che ha per protagonisti l’INPS, un tecnico informatico e venti milioni di pensioni che sono da ricalcolare per un errore: A sollevare il caso è un ex tecnico della Olivetti, Piero Scopelliti, genovese, «sempre attento alla mia pensione»: l’uomo, titolare di un assegno di vecchiaia dal 2010, si è insospettito vedendo la cifra accreditata a gennaio, inferiore a quella del mese precedente e a quella del gennaio di un anno fa. Dopo aver chiesto inutilmente spiegazioni al suo patronato, oggi attraverso il Secolo XIX ha avuto immediatamente dalL’INPS la risposta che attendeva. E visto che l’Istituto ammette l’esistenza di un baco informatico, è probabile che il caso genovese inneschi una lunga serie di rimborsi. «Dopo aver verificato la prestazione pensionistica del signor Scopelliti è stata rilevata una anomalia nell’applicazione della ... Leggi la notizia su nextquotidiano

