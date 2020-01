Legge elettorale, Pd-M5s-Iv: “Ok a sistema proporzionale con soglia al 5 per cento”. De Petris (Leu): “Daremo battaglia” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si parte dal sistema proporzionale “con soglia di sbarramento dl 5%” e “diritto di tribuna”. Terminata la prima riunione della maggioranza sulla Legge elettorale, il presidente M5s della commissione Affari costituzionali Giuseppe Brescia ha annunciato che sarà lui a “prendere una iniziativa istituzionale” e presenterà il 9 gennaio un testo con la sua sola firma. Al termine della riunione tra gli sherpa della maggioranza, si è raggiunto un accordo tra Pd, M5s, Italia viva e Autonomie. Contraria solo parte di Leu, motivo per cui il testo base per la discussione non porterà la firma dei capigruppo, ma sarà ridiscusso in commissione. “Consideriamo l’iniziativa annunciata dal Presidente Brescia un fatto positivo”. Hanno dichiarato in una nota congiunta Dario Parrini, Capogruppo Pd Commissione Affari Costituzionali Senato, Anna Macina, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

