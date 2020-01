L'amica geniale: trama della prima e seconda puntata, stasera su Rai2 in replica (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L'amica geniale torna da stasera su Rai2, alle 21:20, con le repliche della prima stagione in attesa della seconda, in arrivo a febbraio su Rai1: la trama della prima e seconda puntata. L'amica geniale torna stasera su Rai2, alle 21:20, con la prima e seconda puntata, in attesa che la seconda stagione faccia il suo esordio su Rai1, dal 10 febbraio. Saranno in tutto quattro prime serate sul secondo canale del servizio pubblico in compagnia di Elena e Lila. La trama del primo e del secondo episodio ci porta là dove il racconto prende il via nell'Italia di oggi con la misteriosa scomparsa di Lila, circostanza che spinge l'amica Elena a ripercorrere la storia che le ha unite fin dall'infanzia in un rione popolare di Napoli negli anni '50. Raffaella Cerullo, che ... Leggi la notizia su movieplayer

