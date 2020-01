Joao Felix carico: «Vogliamo battere il Barcellona» – VIDEO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Joao Felix lancia la sfida al Barcellona per la Supercoppa: «Vogliamo portare la gara a casa, ma sarà dura perché li conosciamo» Joao Felix lancia la sfida al Barcellona. Nella serata di domani è in programma la sfida tra le due compagini valida per la Supercoppa di Spagna. Il giovane giocatore dell’Atletico Madrid è fiducioso per la gara: «Stiamo lavorando molto bene, sono sicuro che faremo una grande partita e cercheremo in tutti i modi di portare a casa la gara. Sarà dura, perché sappiamo quello di cui sono capaci di fare». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

