Iran, Rohani agli Usa: «Taglieremo i tuoi piedi dalla regione» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È partita la risposta Iraniana all’omicidio del generale Qasem Soleimani: la notte tra il 7 e l’8 gennaio oltre dodici missili hanno colpito la base americana di Ain al-Assad, a ovest di Baghdad, dove sono stazionate le truppe americane. Non ci sono ancora notizie certe sulle vittime, benché i media Iraniani parlino di 80 morti. La rivendicazione dell’attacco è stata immediata. La Guida Suprema dell’Iran Ali Khamenei ha dichiarato che «i missili di stanotte solo uno schiaffo, la vendetta è un’altra cosa». Il suo consigliere, Saeed Jalili, ha twittato la bandiera del Paese, un chiaro riferimento al tweet con cui Donald Trump ha celebrato l’uccisione di Soleimani. Rohani: «Taglieremo i piedi agli Usa» «Hai tagliato le braccia al generale Qasem Soleimani, noi taglieremo i tuoi piedi dalla regione», ha affermato il presidente Hassan Rohani parlando ... Leggi la notizia su open.online

nfswitalia : RT @IlPrimatoN: Khamenei: 'Con missili Iran schiaffo in faccia agli Usa, la loro presenza deve finire'. Rohani: 'Se Usa tagliato mano Solei… - LuigiIvanV : RT @IlPrimatoN: Khamenei: 'Con missili Iran schiaffo in faccia agli Usa, la loro presenza deve finire'. Rohani: 'Se Usa tagliato mano Solei… - AgReds : RT @LaStampa: Il personale del contingente militare italiano ad Erbil si sarebbe rifugiato in appositi bunker e sarebbe illeso. Rohani: «Ha… -