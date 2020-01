Il Signore degli Anelli, arriva da Game of Thrones il nuovo protagonista della serie Amazon (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La serie tv de Il Signore degli Anelli riusciremo a vederla su Amazon soltanto nel 2021, intanto però la produzione va in qualche modo avanti, potendo già contare su due stagioni assicurate e un cast ufficioso che sta prendendo forma.La serie tv Amazon sarà ambientata nella Terra di Mezzo e racconterà delle vicende precedenti a La Compagnia dell'anello legate sempre alla saga di J.R.R. Tolkien di cui Amazon Studios si è assicurata i diritti per 250 milioni. Costruita con un'idea di base di 5 stagioni più spinoff per rientrare dei costi previsti in oltre 1 miliardo secondo stime ufficiose, la serie è in fase di pre-produzione in Nuova Zelanda avvolta dal mistero.Il Signore degli Anelli, arriva da Game of Thrones il nuovo protagonista della serie Amazon pubblicato su TVBlog.it 08 gennaio 2020 10:52. Leggi la notizia su blogo

