Il Ken Umano diventa donna, lo opera Giacomo Urtis. Che, ancora incredulo, rivela: “Noi due…” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In un’intervista rilasciata qualche giorno fa al ‘Mirror’ Rodrigo Alves, conosciuto come il Ken Umano, ha annunciato di voler diventare a tutti gli effetti una donna. Queste erano state le sue parole: “Sono conosciuto come Ken, ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. Fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. Sono una donna e ho sempre avuto un cervello femminile”. Poi era sceso maggiormente nei dettagli: “Presto farò rimuovere i miei genitali, tutto, anche i testicoli. Quello sarà il passo finale. Prima mi farò mettere protesi mammarie al silicone, credo entro fine mese. Presto sarò in grado di indossare abiti ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

