I veri obiettivi del Sultanato dell’Oman (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In un Medio Oriente sempre più teso, in particolar modo dopo l’uccisione del Generale iraniano Qasem Soleimani da parte degli Stati Uniti, l’Oman spicca, sempre di più, come una felice eccezione alla regola e come un oasi di pace e stabilità nella regione. Mascate, che intrattiene buoni rapporti tanto con Washington quanto con Teheran, ha recentemente invitato le parti ad appianare le proprie divergenze utilizzando la via diplomatica ed ha esortato la comunità internazionale a potenziare i propri sforzi per consentire alla regione di ottenere sicurezza e stabilità. Gli sforzi dell’Oman, che vadano a frutto o meno, non possono non evidenziare il carattere pacifico e moderato di questa nazione che, nel corso dei decenni, è riuscita nell’obiettivo di mantenersi al di fuori dei principali conflitti regionali e ad evitare di finire nel gorgo dell’estremismo ... Leggi la notizia su it.insideover

