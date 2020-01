Giancarlo Zeni, Alitalia punta sull’esperienza per il ruolo di d.g. (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giancarlo Zeni, già amministratore delegato della compagnia aerea italiana Blue Panorama, è il nuovo direttore generale dell’Alitalia. Lo ha annunciato il commissario straordinario dell’Alitalia, Giuseppe Leogrande, in audizione alla Camera, aggiungendo che “insieme, nelle prossime settimane, metteremo mano a un nuovo piano industriale”. “Finalmente alla guida di Alitalia un manager competente e conoscitore del business del trasporto aereo”. Questo il commento di Marco Veneziani, presidente dell’Associazione Nazionale Piloti. L'articolo Giancarlo Zeni, Alitalia punta sull’esperienza per il ruolo di d.g. proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

