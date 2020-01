E’ allergica al Wi-Fi, le viene riconosciuta una pensione di invalidità di 800 euro al mese (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una storica sentenza che potrebbe aprire alla strada a tante persone che vivono lo stesso disagio della protagonista di questa storia. E’ accaduto in Francia, nella città di Tolosa, il cui tribunale ha riconosciuto alla lavoratrice Marine Richard un’invalidità dell’ 85% ed un indennizzo di 800 euro al mese per colpa della sua allergia al Wi-fi.. Una decisione controversa, ma di grande attualità, dato che nella nostra società il wi-fi è presente ovunque e sembra diventato imprescindibile per qualsiasi attività quotidiana. A Martine, però era stata diagnosticata un’ipersensibilità alle onde elettromagnetiche che le causano, formicolii, mal di testa e malesseri vari correlati, per cui per lei è diventato impossibile svolgere qualsiasi attività lavorativa. Inoltre, pur di essere più lontana possibile all’inquinamento elettromagnetico, è costretta a vivere pressochè isolata ... Leggi la notizia su baritalianews

