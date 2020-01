Donna abbandona cane disabile e viene ripresa dalle telecamere di sicurezza (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una Donna è stata sorpresa ad abbandonare un cane disabile in mezzo alla strada. Il caso si è verificato giovedì, 2 gennaio 2020, nella città di São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Le telecamere di sicurezza hanno colto l’attimo in cui la Donna ha scaricato il cane abbandonandolo in strada. Ma, in seguito a quel video, le forze dell’ordine hanno scoperto che il povero cane di nome TimTim quel giorno è stato abbandonato non una ma ben due volte. Nel video girato dalle telecamere di sicurezza di un palazzo a São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasile, si vede la Donna che esce dall’auto e fa scendere due cani dalla macchina. Poi uno di loro lo spinge in macchina mentre in cane bianco senza le zampe anteriori, rimane in strada. L’animale cerca di seguirla ma viene respinto malo-modo. E ... Leggi la notizia su bigodino

moonaisvu : Ho visto il video della donna che abbandona il cane per strada e vi odio con tutto il cuore perché siete delle pers… - angelaemaria70 : Non più ragazza,ma una donna provata,la sua prima esperienza con la Grande Signora,forte e devastante.Ha scelto un… - Matteosonsky : RT @scherbatsky97_: Mi sono trovata in tl troppe volte oggi il video di quella merda vivente che abbandona un cagnolino sul marciapiede e h… -