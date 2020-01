Cesare Cremonini ad alta quota con la nuova fiamma Martina - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Serena Granato Così come emerge da alcuni scatti realizzati da Nuovo, Cesare Cremonini si è concesso una vacanza a Cortina con la nuova fiamma Martina Margaret Maggiore Dopo aver detto addio al suo amato papà, scomparso lo scorso settembre 2019, Cesare Cremonini è tornato al centro del gossip. Di recente il cantautore originario di Bologna e classe 1980 aveva fatto parlare di sé anche per via della sua rumoreggiata nuova fiamma. Così come si apprende alla visione delle nuove immagini di Nuovo- settimanale diretto da Riccardo Signoretti- Cremonini fa ormai coppia fissa con la sua giovane fiamma, Martina Margaret Maggiore. La nota fonte ha paparazzato la neo coppia vip mentre si trovava sulle Dolomiti, dove i due piccioncini hanno voluto concedersi una vacanza all'insegna del relax e del loro amore e sono apparsi molto complici tra loro. Si preannuncia, intanto, per l'ex ... Leggi la notizia su ilgiornale

