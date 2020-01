Canada, sparatoria vicino al Parlamento a Ottawa: un morto e quattro feriti, tre sono gravi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) sparatoria in centro a Ottawa in Canada, a circa un chilometro da Parliament hill dove si trova la sede del Parlamento canadese. Lo annuncia la polizia locale sul proprio account Twitter: «La polizia sta rispondendo a una sparatoria nell’isolato 400 di Gilmour Street. sono stati segnalati diversi feriti. È in corso una risposta coordinata. Si prega di evitare la zona. Seguiranno ulteriori informazioni». L’operazione si sarebbe conclusa in meno di un’ora. Un agente della polizia ha detto all’emittente tv Cbc: «È tutto finito». Sul terreno dopo la sparatoria ci sarebbero almeno un morto e quattro feriti, tre dei quali in gravi condizioni. Gilmour Street è una zona residenziale, con alcuni uffici. Non è chiaro se la sparatoria sia avvenuta in una casa o in un ufficio. Sembra che abbia sparato una sola persona. Le service de police répond présentement à une ... Leggi la notizia su open.online

