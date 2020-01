Calciomercato Serie A – L’Inter trova il terzino, piano B del Napoli: Spal e Bologna scatenate, Piatek ai saluti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Calciomercato invernale entra nel vivo. Giornata intensa di trattative. In arrivo colpi importanti per le squadre di Serie A. Bologna – Dopo Nicolas Dominguez, ecco che in un colpo solo potrebbero arrivare Musa Barrow, Roger Ibanez e anche l’italo-brasiliano Emanuel Vignato. Per i due calciatori dell’Atalanta è questione di ore, mentre per il trequartista del Chievo si dovrebbe anticipare il trasferimento già in questa sessione di mercato. All’Atalanta andrebbero circa 20 milioni di euro. Santander, richiesto dal Besiktas, non si muoverà. Brescia – Simon Skrabb otterrà a breve il transfer che lo farà diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Brescia. Già effettuate le visite mediche. Non finisce qui. Il Brescia cerca anche un altro elemento a centrocampo. I nomi sono quelli di Saponara, Deiola (seguiti anche dal Lecce), Frattesi e Benassi. Si ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

DiMarzio : Fatta per il passaggio di #Lodi dal #Catania alla #Triestina ?? - CalcioWeb : #Calciomercato #SerieA, le ultime trattative ?? esterno per l'#Inter, #Piatek saluta, #Bologna scatenato ?? - - fantapiu3 : Il #calciomercato è ripartito, qui trovate il tabellone con tutti i movimenti ufficiali e le schede fantacalcio dei… -