Calciomercato Napoli, i rumors: “Demme è già azzurro” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – A quanto riporta il giornalista di SportItalia Alfredo Pedullà, Demme del Lispsia è già un calciatore azzurro. Il Napoli, tuttavia, sarebbe intenzionato a chiudere anche per Lobotka. Per entrambi manca ancora però l’ufficialità. “Diego Demme svuota gli armadietti a Lipsia, sarà il nuovo centrocampista del Napoli. Uno dei due perché il Napoli è fortemente intenzionato a chiudere anche Lobotka con il Celta Vigo. Per Demme operazione da 10 milioni più 2 (massimo 3) di bonus. Programmato il viaggio che, se verrà rispettato, prevede le visite con il Napoli già per la giornata di domani. Ma sono dettagli: Demme è azzurro”. Cosi in una nota il giornalista sportivo. L'articolo Calciomercato Napoli, i rumors: “Demme è già azzurro” proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, offerta per #Demme. Ma non è escluso un altro arrivo a centrocampo: i nomi - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, in corso l'incontro con gli agenti di #Amrabat - DiMarzio : Le ultime sul #Calciomercato del #Napoli ?? -