Benevento, l’acquisto di Moncini è la sintesi del campionato (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Per il Benevento campionato e mercato sembrano seguire strade parallele. La squadra risulta imprendibile per qualunque inseguitrice, ma anche la dirigenza non vuole essere da meno. L’acquisto di Gabriele Moncini, il più oneroso della storia del club per quel che riguarda il mercato invernale, resta infatti l’unica ufficialità in entrata di tutta la serie B quando sta per scadere la prima settimana di trattative. Uno scatto deciso, l’ennesimo impegno a voler essere un passo avanti agli altri, proprio come avviene sul rettangolo verde. Il mercato, come noto, è iniziato lo scorso 2 gennaio, data che ha consentito al direttore sportivo Pasquale Foggia di far partire la seconda fase del suo piano, ovvero l’azione concreta. Dopo voci e rumors, ieri pomeriggio è arrivata la firma con tanto di consegna simbolica della maglia ... Leggi la notizia su anteprima24

