Banca Credito Cooperativo, arrivano i prestiti di sostegno per piccole imprese e famiglie (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Misure di sostegno per piccole imprese e famiglie: lo ha annunciato il presidente della Banca di Credito Cooperativo, Amedeo Manzo. "Il nostro ruolo", ha spiegato, "è quello di essere vicini in chiave anti-ciclica al nostro territorio, dimostrando l'importanza della bio-diversità creditizia, soprattutto a Napoli dove l'esigenza di dialogo e centralità dell'uomo è essenziale" Leggi la notizia su napoli.fanpage

borghi_claudio : @Stufo_Marcio @d_condorelli Così come il debito pubblico è ricchezza privata il debito dei privati è la ricchezza d… - DiUccel : RT @giuslit: “Incessante, enorme produzione normativa europea”. Le regole #UE mal si adattano alle caratteristiche delle nostre imprese ed… - lucaidek : Ti giro messaggio da vicecomandante dei carabinieri manda questo appello: Si prega di passare a tutti !!! Non scriv… -