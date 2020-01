Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate 13-17 gennaio 2020: Tra Angela e Franco è Crisi! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020: Franco e Angela litigano di brutto. Filippo tenta il tutto e per tutto Anticipazioni Un posto al sole: dopo la scoperta del tradimento, Serena chiude con Filippo che cerca in tutti i modi di recuperare. Tra Angela e Franco si apre una frattura a causa della divergenza di opinioni riguardo alla maestra Gagliardi. Otello e Renato continuano la loro difficile convivenza, mentre la situazione dei Cantieri allarma Marina! Litigi, discussioni, crisi, speranze infrante, amori in burrasca… è quanto annunciano le nuove Anticipazioni Un posto al sole, pronte ad illustrarci nei dettagli la Trama delle Puntate che saranno trasmesse su Rai Tre da lunedì 13 gennaio a venerdì 17 gennaio 2020. Cosa ci aspetta? Le anteprime indicano che una inattesa proposta da parte di Marcello renderà Giulia molto felice. ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

