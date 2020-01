Andrea Magnani, chi è l’utente che ha minacciato a morte Salvini? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lo scorso 5 gennaio 2020 Matteo Salvini aveva pubblicato sul suo profilo Twitter lo screenshot di una minaccia di morte sgrammaticata di un utente. Andrea Magnani, infatti, aveva scritto una risposta sotto al post del leader del Carroccio che sosteneva l’azione militare di Trump in Iran. “Spero che il primo vero terrorista ti faccia fuori – diceva l’utente -, così impari a dare aria hai denti, comunque ti aspetto a Cesena ce pronto un 7.57 magnum, fidati che fara centro……coglione, pensaci bene noi non ti vogliamo in casa nostra….”. Ma chi è veramente Andrea? Andrea Magnani, chi è Nonostante l’ultimo tweet sia stato rimosso, sul profilo di Andrea Magnani appaiono anche dei precedenti Ad esempio, sempre il 5 gennaio scriveva: “occhio a dove cammini…….co*lione”. Salvini in quella data si trovava a Cesenatico. L’iscrizione ... Leggi la notizia su notizie

