Addio Francesca Pascale, Silvio Berlusconi ha una nuova fiamma (52 anni di meno): Marta Fascina (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gossip dell’ultima ora per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia avrebbe lasciato la compagna Francesca Pascale per un nuovo amore. La nuova fiamma, la voce è tutta da confermare, è Marta Fascina. Classe 1991 militante Berlusconiana La giovane, secondo i bene informati, si sarebbe fatta notare dal milanese per via della sua eleganza, avvenenza e intelligenza. I condizionali sono d’obbligo considerando che nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati. Come si dice però in questi casi per una dama che va, un’altra ne viene. Scriveva l’intellettuale Alberto Savinio, “in amore l’appetito vien cambiando” e il cavaliere sembra aver preso alla lettera la questione. E se i figli dell’ex premier erano preoccupati già ai tempi della liason del padre con la napoletana Francesca Pascale, che di anni ne ha 34, viene da chiedersi cosa diranno della nuova partner appena 28enne. Continua ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

