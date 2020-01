Vota le tue serie tv preferite del 2019! (Di martedì 7 gennaio 2020) Ecco le candidature televisive dei Movieplayer.it Awards 2020: divertitevi a Votare le vostre serie tv preferite, ma anche gli attori e le attrici: si Vota fino al 12 gennaio! Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, oggi prendono ufficialmente il via i Movieplayer.it Awards 2020, il premio dedicato alle vostre serie TV e ai film preferiti del 2019, quelli che vi hanno appassionato e che ricorderete a lungo. Anche in questa occasione la redazione di Movieplayer.it ha selezionato per voi lettori una serie di candidature televisive, cercando di accontentare un po' i gusti di tutti e di includere i titoli più rappresentativi dell'anno, ma alla fine sarete solo voi a stabilire chi saranno i vincitori di quest'anno. Prima di Votare, vi ricordiamo che non è obbligatorio esprimere la propria ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Vota le tue serie tv preferite del 2019! - Maria57490683 : RT @elioferrante: @gabelmanu Caro compagno Rizzo le tue informazioni non solo sono faziose e di parte, ma, soprattutto, smentite ufficialme… - M5sOnesti : @matteosalvinimi @BorgonzoniPres Sono sparite le tue bandiere, poi sparirai tu ,pallonaro,, Fanculo tu e il ce… -