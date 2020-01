VIDEO ATP Cup 2020, Travaglia-Fritz: highlights e sintesi della partita. Grande vittoria per l’azzurro (Di martedì 7 gennaio 2020) Stefano Travaglia ha giocato quest’oggi forse la sua più bella partita della carriera. Il numero 2 dell’Italia in ATP Cup ha infatti battuto Taylor Fritz nel match d’apertura della sfida contro gli Stati Uniti, portando alla squadra azzurra il punto del vantaggio a Perth. Un incontro condotto benissimo dal giocatore ascolano, bravo a non scomporsi quando si è ritrovato più volte vicino a vincere entrambi i set e in entrambe le occasioni è stato rimontato. Un successo, il suo, di Grande valore anche in relazione alla classifica mondiale. Vista l’introduzione del surrogato dei bonus points di antica memoria, questa vittoria vale a Travaglia anche la conquista di 65 ulteriori punti ATP, dopo i 5 già raggranellati dopo la facile partita con il norvegese Durasovic. highlights Travaglia-Fritz <img ... Leggi la notizia su oasport

